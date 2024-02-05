غالانت: عملياتنا البرية في غزة من العمليات الأكثر تعقيداً في التاريخ.. وسنصل إلى رفح



وتابع أن على حماس أن تقدم ردها على المقترح الخاص بمفاوضات صفقة التبادل.



في سياق آخر، أكد غالانت أنه إذا اندلعت حرب في الشمال ستكون هناك أثمان صعبة لإسرائيل لكنها ستكون أصعب للبنان وحزب الله.









رام الله - دنيا الوطنقال يوآف غالانت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المعركة البرية في غزة من الأكثر تعقيداً في تاريخ الحروب.وأضاف غالانت، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن "عمليتنا البرية متواصلة من أجل تهيئة الظروف لإطلاق سراح الأسرى"وتابع أن "الإنجاز العسكري يجب أن يوازيه تحرك سياسي وينبغي أن تكون هناك سلطة مدنية بديلة لحماس في غزة"، وفق قوله.وأكد غالانت على أن الجيش "يتأهب في البر والجو من أجل تمكين مواطنينا من العودة إلى منازلهم في الشمال".وأشار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن العمليات العسكرية في غزة تجري بدقة وتصميم وستتواصل خلال الأشهر القادمة.وقال غالانت، إن "الضغط العسكري على حماس يؤتي ثمارا جيدة وحماس تواجه مصاعب جمة"، وفق تعبيره.