الحرب على غزة: مجازر إسرائيلية متواصلة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 27.478





وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح، اليوم، خلفت عشرات الشهداء والإصابات، فيما كثف طيران الاحتلال غاراته على محافظة خانيونس التي تعرضت إلى قصف مدفعي شديد.





وواصل الطيران الإسرائيلي استهداف المربعات السكنية في مناطق مختلف بالقطاع، ونسف المنازل في محافظة خانيونس، وقصف محيط مراكز الإيواء لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه محافظة رفح التي تعرضت أيضا إلى سلسلة غارات استهدفت المناطق الحدودية مع مصر.





وتحتدم الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من محاور التوغل في قطاع غزة، لا سيما غربي مدينة غزة، وفي خانيونس جنوبي القطاع التي تشهد معارك ضارية.





وبحسب المكتب الحكومي في غزة، فإن جيش الاحتلال ارتكب حتى الآن 2325 مجزرة بحق المدنيين جرى توثيقها خلال الأربعة شهور الماضية، ما أدى إلى استشهاد 34 ألفا و238 فلسطينيًا، وصل منهم 27 ألفا و478 إلى المستشفيات، حيث اعتبر الباقون في عداد المفقودين، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 66 ألفا و630 مصابا منذ بدء الحرب.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، عصر الإثنين، في اليوم الـ122 للحرب الإسرائيلية على القطاع، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27,478 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبلغ مجموع الجرحى منذ بداية الحرب 66,835 مصابا.