أونروا: سكان غزة يموتون أمام عيون العالم في كارثة غير مسبوقة



وبسبب نقص الغذاء في قطاع غزة وخاصة في الشمال جرّاء الحرب الإسرائيلية وتضييق الحصار، اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين في مناطق عدة شمالي القطاع إلى أكل أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة بسبب نفاد الأغذية الأساسية، بعد أربعة أشهر من الحرب والحصار المشدد



وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ(أونروا)، بناءً على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة.



وأُسست (أونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.



ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 27 ألفًا و238 شهيدًا، و66 ألفًا و452 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.





رام الله - دنيا الوطنحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن سكان غزة يموتون أمام عيون العالم في كارثة فريدة من نوعها.وقالت الوكالة الأممية على حسابها بمنصة (إكس) "كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة. كل ساعة تمر تزيد من عمق المأساة” مؤكدة “الناس يموتون أمام عيون العالم".وأشارت (أونروا) إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم في قطاع غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية والحصار.