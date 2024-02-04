مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

دولي

مبعوث أميركي يصل إلى إسرائيل لمنع توسيع المواجهة العسكرية مع لبنان

مبعوث أميركي يصل إلى إسرائيل لمنع توسيع المواجهة العسكرية مع لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصل المبعوث الأميركي عاموس هوخشتاين، إلى اسرائيل اليوم الاثنين، في مسعى آخر للتوصل الى اتفاق يمنع توسيع مواجهة عسكرية مع لبنان. 

وحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هوكشتين شرع في عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في القدس المحتلة، ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والوزير بني غانتس.

ومن المقرر ان يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم جولة شرق أوسطية لدفع صفقة التبادل، بين حماس وإسرائيل، ومناقشة الاقتراحات لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

أخبار ذات صلة

مبعوث أميركي يصل إلى إسرائيل لمنع توسيع المواجهة العسكرية مع لبنان

مبعوث أميركي يصل إلى إسرائيل لمنع توسيع المواجهة العسكرية مع لبنان

إيران تتهم إسرائيل باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في دمشق وتتوعّد بالرد

إيران تتهم إسرائيل باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في دمشق وتتوعّد بالرد

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي

بايدن محذراً إسرائيل: الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها

بايدن محذراً إسرائيل: الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها

صحيفة: تسعة مليارات شيكل شهرياً تخسرها إسرائيل بسبب الحرب

صحيفة: تسعة مليارات شيكل شهرياً تخسرها إسرائيل بسبب الحرب

اختطاف سفينة في البحر الأحمر.. وجيش الاحتلال: لا يُوجد بها أي إسرائيلي

اختطاف سفينة في البحر الأحمر.. وجيش الاحتلال: لا يُوجد بها أي إسرائيلي

نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة الأمنية بغزة تحت أي ظرف من الظروف

نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة الأمنية بغزة تحت أي ظرف من الظروف

نتنياهو يرد على تصريحات ماكرون بشأن استهداف الأطفال والنساء

نتنياهو يرد على تصريحات ماكرون بشأن استهداف الأطفال والنساء

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 24 مواطنا بقصف إسرائيلي وسط وجنوب القطاع

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 24 مواطنا بقصف إسرائيلي وسط وجنوب القطاع

قيادي بحماس: سنرد على مقترح صفقة التبادل في &quot;القريب العاجل&quot;

قيادي بحماس: سنرد على مقترح صفقة التبادل في "القريب العاجل"

ثلاثة شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على مبنى &quot;الهلال الأحمر&quot; بخانيونس

ثلاثة شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على مبنى "الهلال الأحمر" بخانيونس

الكشف عن جريمة إعدام ميدانية نفذها الاحتلال بحق 30 معتقلاً في مدرسة ببيت لاهيا

الكشف عن جريمة إعدام ميدانية نفذها الاحتلال بحق 30 معتقلاً في مدرسة ببيت لاهيا

مسؤول إسرائيلي: احتمالات صفقة التبادل مرتفعة لأن بايدن يريد إنهاء الحرب

مسؤول إسرائيلي: احتمالات صفقة التبادل مرتفعة لأن بايدن يريد إنهاء الحرب

نادي الأسير: الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن معتقلي غزة

نادي الأسير: الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن معتقلي غزة

إصابة نحو 700 ألف نازح في قطاع غزة بأمراض معدية وجلديّة

إصابة نحو 700 ألف نازح في قطاع غزة بأمراض معدية وجلديّة

هنية:ندرس مقترح باريس للرد عليه على قاعدة أولوية وقف العدوان وانسحاب الاحتلال خارج القطاع

هنية:ندرس مقترح باريس للرد عليه على قاعدة أولوية وقف العدوان وانسحاب الاحتلال خارج القطاع

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية