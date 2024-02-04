مبعوث أميركي يصل إلى إسرائيل لمنع توسيع المواجهة العسكرية مع لبنان





وحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هوكشتين شرع في عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في القدس المحتلة، ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والوزير بني غانتس.





ومن المقرر ان يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم جولة شرق أوسطية لدفع صفقة التبادل، بين حماس وإسرائيل، ومناقشة الاقتراحات لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

رام الله - دنيا الوطنوصل المبعوث الأميركي عاموس هوخشتاين، إلى اسرائيل اليوم الاثنين، في مسعى آخر للتوصل الى اتفاق يمنع توسيع مواجهة عسكرية مع لبنان.