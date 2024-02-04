استشهاد 8 مواطنين بغارات إسرائيلية في دير البلح

رام الله - دنيا الوطناستشهد ثمانية مواطنين، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، إثر غارات إسرائيلية، استهدفت مناطق متفرقة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن طائرات الاحتلال الحربية، استهدفت عدة منازل غرب ووسط مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف آخر وسط وشرق وغرب مدينة غزة.وجنوبا، نسفت قوات الاحتلال، عدداً من منازل المواطنين في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، بأحزمة نارية من الطائرات الحربية والمدفعية.وأصيب نازحان برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بخانيونس.