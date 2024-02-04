فرنسا: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، إن باريس ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة.وأضاف في تصريح نقلته قناة (الجزيرة)، أن "الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة"، مشيراً إلى أن "قطاع غزة يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة".وكان وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، دعا في تصريح لصحيفة (وول ستريت جونال)، إلى تقديم محفزات مالية على الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، واصفا ذلك بالخطوة الانسانية الحقيقية التي يجب اتخاذها، وفق زعمه.