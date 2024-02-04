مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

فرنسا: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة

فرنسا: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة
نزوح فلسطينيين في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، إن باريس ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة.

وأضاف في تصريح نقلته قناة (الجزيرة)، أن "الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة"، مشيراً إلى أن "قطاع غزة يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة".

وكان وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، دعا في تصريح لصحيفة (وول ستريت جونال)، إلى تقديم محفزات مالية على الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، واصفا ذلك بالخطوة الانسانية الحقيقية التي يجب اتخاذها، وفق زعمه.

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