بن غفير يُهاجم بايدن ويدعو لتهجير الفلسطينيين من القطاع





ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية عن بن غفير قوله، بأن بايدن "يخل بالجهد الحربي الإسرائيلي ومع ترامب كانت الأمور تسير بصورة أطيب".



وقال بن غفير انه سيعارض اية صفقة تبادل مع حماس ستؤدي إلى الإفراج عن ما وصفهم آلاف "المخربين" وتنهي الحرب قبل هزيمة حركة حماس كلياً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأوضح انه لن يسارع الى اسقاط حكومة اليمين واقامة حكومة مركز يسار، مشيراً إلى أنه تحدث عن خطته لإعادة الاستيطان في القطاع مع عرض محفزات مالية على الفلسطينيين لمغادرته واصفا ذلك بالخطوة الانسانية الحقيقية التي يجب اتخاذها، وفق زعمه.





رام الله - دنيا الوطنشنّ وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، هجوماً حاداً على الرئيس الأميركي جو بايدن، لافتاً إلى أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، "سيكون افضل بالنسبة لإسرائيل".