مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 24 مواطنا بقصف إسرائيلي وسط وجنوب القطاع

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 24 مواطنا بقصف إسرائيلي وسط وجنوب القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 24 مواطنا بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال، ثلاثة منازل في مدينتي دير البلح ورفح، وسط وجنوب القطاع.

كما استشهد مواطن، جراء اصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة.

يشار إلى أن مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة تشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من تل الهوى، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، و66,287 مصابا.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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