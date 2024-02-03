الخارجية تحذر من هجوم وشيك للاحتلال على رفح





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن أي هجوم على رفح يعرض حياة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق، علماً بأن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، في أبشع أشكال التطهير العرقي خلّف حتى الآن وفقاً لإحصائيات (يونيسف) 17 الف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة للاعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين.





وتابعت: بأن ذلك يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجميع المناشدات الدولية التي تُجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس هذا فحسب بل تواصل قوات الاحتلال استهداف المراكز الصحية ومراكز الايواء واستهداف (أونروا) وكوادرها في امعان اسرائيلي رسمي لإبادة كل شي في قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن.



وترى "الخارجية" أن المجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يومياً ليس فقط في وقف الحرب، وإنما أيضاً فشله في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، إنها تنظر بخطورة بالغة لتصريحات وزير جيش الاحتلال، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من "بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها".