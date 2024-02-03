البنك الدولي: قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقدر البنك الدولي "أن قرابة 45% من المباني السكنية في قطاع غزة دمرت بشكل كامل، أي أن قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في القطاع".فحسب البنك الدولي، وفي تقرير له، فقد دمر 34 ألف منزل بشكل كامل، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من بين 55 ألفا بنسبة تدمير تصل لنحو 60% تقريبا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد في حربها غير المسبوقة على قطاع غزة تدميرا ممنهجا طال كافة مناحي الحياة، من أحياء، ومربعات سكنية، ومدارس، ومستشفيات، وبنوك، وأسواق، ومخابز وغيرها، حيث سوت أحياءً كاملة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة بالأرض بتفجيرات، متعمدة وليس فقط بالقصف الجوي، حيث كشفت صور أقمار صناعية المناطق التي تعرضت لدمار كلي أو شبه كلي في بيت حانون، والشجاعية، وغيرها.