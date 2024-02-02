قيادي بحماس: سنرد على مقترح صفقة التبادل في "القريب العاجل"

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (أسوشيتدبرس) الأمريكية عن مسؤول بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لم تسمه، الجمعة، قوله إن الحركة سترد "في القريب العاجل" على مقترح يتضمن تمديد فترات وقف إطلاق النار في الحرب على غزة وتبادل أسرى مرحلي.وأشار المسؤول إلى أن وقف إطلاق نار دائم يمثل العنصر الأكثر أهمية بالنسبة لحماس، وإن أي شيء آخر قابل للتفاوض عليه.وصاغ مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر المقترح متعدد المراحل، مطلع الأسبوع الحالي. لكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها حياله، فيما أجمع محللون، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إحباط تنفيذ صفقة كهذه، وفق موقع (عرب 48).كما قال مسؤول مصري رفيع المستوى يحظى باطلاع مباشر على الاتصالات للوكالة، إن حماس لم تقدم ردا رسميا لكنها أرسلت إشارات إيجابية. وتحدث المسؤولان، الفلسطيني والمصري، شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأن المحادثات غير المباشرة ما زالت مستمرة.