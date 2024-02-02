مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

ثلاثة شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على مبنى "الهلال الأحمر" بخانيونس

ثلاثة شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على مبنى "الهلال الأحمر" بخانيونس
جانب من آثار العدوان على غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت الجمعية باسشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم موظفة، جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه مبنى الجمعية.

وأضافت أن قناصة الاحتلال يواصلون إطلاق النار على مبنى الجمعية الذي يأوي آلاف النازحين، مشيرةً إلى أن طواقمها تعجز عن نقل الإصابات لمستشفى الأمل جراء تواصل إطلاق النار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي وقت سابق، أفادت الجمعية بإصابة عدد من النازحين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جراء سقوط السقف عليهم بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط المستشفى.

وأشارت الجمعية إلى وجود نقص حاد في مخزون الوقود الذي بات معرضا للنفاد في أي لحظة، كما اقترب مخزون الأوكسجين في المستشفى من النفاد مرة أخرى، إلى جانب شح شديد في الطعام.

وبينت أن مرضى الكلى دخلوا في مرحلة الخطر جراء تعذّر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأشارت إلى تسرب مياه الأمطار على النازحين بسبب تضرر أسقف المباني، ما يزيد من معاناتهم في ظل أحوال الطقس شديدة البرودة.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الأوكسجين والمواد الغذائية والوقود للمستشفى.

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