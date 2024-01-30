مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن معتقلي غزة

نادي الأسير: الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن معتقلي غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض الإفصاح عن أي معطيات واضحة عن معتقلي قطاع غزة في سجونه ومعسكراته.

وأشار النادي، الثلاثاء، إلى أن "الاحتلال ينفذ بحق المعتقلين جريمة الإخفاء القسري، وذلك في ضوء جملة الأوامر العسكرية والقوانين التي فرضها الاحتلال بشأن التعامل مع معتقلي غزة".

وكان (كنيست) الإسرائيلي قد صدق مؤخراً على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي قطاع غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة أشهر أخرى.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 26 ألفا و637 مواطنا، وإصابة 65 ألفا و387 شخصا، في آخر إحصائية معلنة، الاثنين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن معتقلي غزة

نادي الأسير: الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن معتقلي غزة

إصابة نحو 700 ألف نازح في قطاع غزة بأمراض معدية وجلديّة

إصابة نحو 700 ألف نازح في قطاع غزة بأمراض معدية وجلديّة

هنية:ندرس مقترح باريس للرد عليه على قاعدة أولوية وقف العدوان وانسحاب الاحتلال خارج القطاع

هنية:ندرس مقترح باريس للرد عليه على قاعدة أولوية وقف العدوان وانسحاب الاحتلال خارج القطاع

الضفة: أكثر من 380 شهيداً ونحو أربعة آلاف جريح منذ بدء معركة طوفان الأقصى

الضفة: أكثر من 380 شهيداً ونحو أربعة آلاف جريح منذ بدء معركة طوفان الأقصى

&quot;أحرزنا تقدماً&quot;.. وزير الخارجية القطري يتحدث عن تفاصيل المباحثات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة

"أحرزنا تقدماً".. وزير الخارجية القطري يتحدث عن تفاصيل المباحثات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة

أونروا: تعليق التمويل يوقف الدعم للاجئين الفلسطينيين خلال أسابيع

أونروا: تعليق التمويل يوقف الدعم للاجئين الفلسطينيين خلال أسابيع

&quot;كونوا مستعدين لهذا الخبر&quot;.. القسام توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

"كونوا مستعدين لهذا الخبر".. القسام توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

محكمة العدل الدولية تقضي بفرض تدابير مؤقتة فورية على إسرائيل ولا قرار بوقف الحرب

محكمة العدل الدولية تقضي بفرض تدابير مؤقتة فورية على إسرائيل ولا قرار بوقف الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن معتقلي غزة

نادي الأسير: الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن معتقلي غزة

أونروا: الشوارع المكتظة في غزة تشهد انتشاراً مقلقاً وقاتلاً للأمراض وسوء التغذية

أونروا: الشوارع المكتظة في غزة تشهد انتشاراً مقلقاً وقاتلاً للأمراض وسوء التغذية

قطر: المفاوضات مستمرة لكن الوضع الميداني في غزة يؤثر على جهود الوساطة

قطر: المفاوضات مستمرة لكن الوضع الميداني في غزة يؤثر على جهود الوساطة

&quot;الأقسى والأصعب منذ بداية الحرب&quot;.. تفاصيل مقتل 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً وسط قطاع غزة

"الأقسى والأصعب منذ بداية الحرب".. تفاصيل مقتل 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً وسط قطاع غزة

اتساع حدة الخلافات داخل حكومة الاحتلال ومجلس الحرب

اتساع حدة الخلافات داخل حكومة الاحتلال ومجلس الحرب

صحيفة: طول شبكة الأنفاق في غزة أذهل تل أبيب وواشنطن

صحيفة: طول شبكة الأنفاق في غزة أذهل تل أبيب وواشنطن

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

الاحتلال يسحب فرقة تضم ألوية غولاني وسلاح الهندسة من غزة وينقل أخرى إلى الضفة

الاحتلال يسحب فرقة تضم ألوية غولاني وسلاح الهندسة من غزة وينقل أخرى إلى الضفة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية