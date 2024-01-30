نادي الأسير: الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن معتقلي غزة

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض الإفصاح عن أي معطيات واضحة عن معتقلي قطاع غزة في سجونه ومعسكراته.وأشار النادي، الثلاثاء، إلى أن "الاحتلال ينفذ بحق المعتقلين جريمة الإخفاء القسري، وذلك في ضوء جملة الأوامر العسكرية والقوانين التي فرضها الاحتلال بشأن التعامل مع معتقلي غزة".وكان (كنيست) الإسرائيلي قد صدق مؤخراً على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي قطاع غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة أشهر أخرى.ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 26 ألفا و637 مواطنا، وإصابة 65 ألفا و387 شخصا، في آخر إحصائية معلنة، الاثنين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات