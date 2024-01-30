إصابة نحو 700 ألف نازح في قطاع غزة بأمراض معدية وجلديّة



ولفت إلى أن الصحة بغزة "رصدت نحو 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين، نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى، وعدم توفر الأطعمة والمشروبات المناسبة، والرعاية الطبية المطلوبة".



ونبه إلى أن "وزارة الصحة فتحت 47 نقطة طبية في أماكن النزوح برفح (جنوب) ونحن بحاجة ماسة لجهود المؤسسات الدولية لتوفير مزيد من النقاط الطبية المؤهلة وتوفير الأدوية اللازمة وخاصة للأمراض المزمنة والحوامل والأطفال".



وطالب "بتوفير الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لإسناد المنظومة الصحية في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى مع استمرار العدوان الإسرائيلي"، وفق ذات البيان.



ودعا "كافة الأطراف العمل على تدفق المساعدات الطبية التي تلامس احتياجاتنا الصحية في هذه الظروف الطارئة من العدوان المتواصل".



وحثّ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لزيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والضغط من أجل الإفراج عنهم".



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الإثنين، 26 ألفاً و637 شهيداً و65ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، إنها رصدت نحو 700 ألف إصابة بأمراض معدية وجلدية بين النازحين، نتيجة الاكتظاظ و"هشاشة المأوى وعدم توفر الغذاء والماء، والرعاية الطبية المطلوبة".جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، عقده أمام مستشفى "تل السلطان للولادة" بمدينة رفح جنوب القطاع، وأضاف القدرة أن نحو مليوني نازح يعيشون في ظروف كارثية، لا يمكن وصفها مع اشتداد ظروف الشتاء.