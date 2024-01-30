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مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

الضفة: أكثر من 380 شهيداً ونحو أربعة آلاف جريح منذ بدء معركة طوفان الأقصى

الضفة: أكثر من 380 شهيداً ونحو أربعة آلاف جريح منذ بدء معركة طوفان الأقصى
قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية إلى أكثر من 380، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب وزراة الصحة الفلسطينية.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثّفت دولة الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وزادت من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات والاعتداءات على الأهالي وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع الشبان.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي، إضافة إلى الشهداء، عن إصابة نحو 4 آلاف فلسطيني بينهم 593 طفلاً وفق وزارة الصحة، واعتقال نحو 5822 وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

فيما خلفت الحرب على غزة ، أكثر من 24 ألف شهيد، وأكثر من 60 ألفا مصاب معظمهم أطفال ونساء، وآلاف تحت ركام المنازل والمباني المدمرة، بالإضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة.

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