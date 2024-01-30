الضفة: أكثر من 380 شهيداً ونحو أربعة آلاف جريح منذ بدء معركة طوفان الأقصى



وأسفر التصعيد الإسرائيلي، إضافة إلى الشهداء، عن إصابة نحو 4 آلاف فلسطيني بينهم 593 طفلاً وفق وزارة الصحة، واعتقال نحو 5822 وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.



فيما خلفت الحرب على غزة ، أكثر من 24 ألف شهيد، وأكثر من 60 ألفا مصاب معظمهم أطفال ونساء، وآلاف تحت ركام المنازل والمباني المدمرة، بالإضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة.





رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية إلى أكثر من 380، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب وزراة الصحة الفلسطينية.ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثّفت دولة الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وزادت من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات والاعتداءات على الأهالي وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع الشبان.