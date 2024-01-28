مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

أونروا: تعليق التمويل يوقف الدعم للاجئيين الفلسطينيين خلال أسابيع

أونروا: تعليق التمويل يوقف الدعم للاجئيين الفلسطينيين خلال أسابيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر فيليب لاواريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية "سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع".

جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة (إكس)، الأحد؛ أوضح فيه أن الوكالة "تعتمد على دعم الشركاء حتى نتمكن من الحفاظ على استجابتنا الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة".

وأكد أن (أونروا) تشعر بـ"الصدمة" إزاء الاتهامات الموجهة ضد 12 من موظفيها في غزة.

جاء ذلك فيما انضمت فرنسا إلى الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة (أونروا) في ظل المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفين فيها في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة جميع متطلبات شفافية المساعدات والأمن".

وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، وأضافت باريس التي منحت الأونروا 60 مليون يورو عام 2023 أنها تريد الانتظار "حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بشكل كامل وأن تكون مشفوعة بإجراءات ملموسة".

وفي أعقاب الاتهمات الإسرائيلية، الجمعة، سارعت الولايات المتحدة إلى إعلان تعليق تمويلها للوكالة، تبعها عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.

وتنتظر دول أخرى مثل سويسرا الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.

من جهتها، ردت (أونروا) على الفور على الاتهامات الإسرائيلية بإنهاء عقود الموظفين المعنيين ووعدت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت الاتهامات.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، رغم ذلك، اعتزامها منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.

أخبار ذات صلة

أونروا: تعليق التمويل يوقف الدعم للاجئيين الفلسطينيين خلال أسابيع

أونروا: تعليق التمويل يوقف الدعم للاجئيين الفلسطينيين خلال أسابيع

&quot;كونوا مستعدين لهذا الخبر&quot;.. القسام توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

"كونوا مستعدين لهذا الخبر".. القسام توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

محكمة العدل الدولية تقضي بفرض تدابير مؤقتة فورية على إسرائيل ولا قرار بوقف الحرب

محكمة العدل الدولية تقضي بفرض تدابير مؤقتة فورية على إسرائيل ولا قرار بوقف الحرب

حسين الشيخ يُعلق على قرار الاحتلال إقامة منطقة عازلة على طول حدود غزة

حسين الشيخ يُعلق على قرار الاحتلال إقامة منطقة عازلة على طول حدود غزة

أونروا: الشوارع المكتظة في غزة تشهد انتشاراً مقلقاً وقاتلاً للأمراض وسوء التغذية

أونروا: الشوارع المكتظة في غزة تشهد انتشاراً مقلقاً وقاتلاً للأمراض وسوء التغذية

أبو عبيدة يكشف عن حصيلة عمليات كتائب القسام خلال الأسبوع الماضي

أبو عبيدة يكشف عن حصيلة عمليات كتائب القسام خلال الأسبوع الماضي

قطر: المفاوضات مستمرة لكن الوضع الميداني في غزة يؤثر على جهود الوساطة

قطر: المفاوضات مستمرة لكن الوضع الميداني في غزة يؤثر على جهود الوساطة

&quot;الأقسى والأصعب منذ بداية الحرب&quot;.. تفاصيل مقتل 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً وسط قطاع غزة

"الأقسى والأصعب منذ بداية الحرب".. تفاصيل مقتل 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً وسط قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

اتساع حدة الخلافات داخل حكومة الاحتلال ومجلس الحرب

اتساع حدة الخلافات داخل حكومة الاحتلال ومجلس الحرب

صحيفة: طول شبكة الأنفاق في غزة أذهل تل أبيب وواشنطن

صحيفة: طول شبكة الأنفاق في غزة أذهل تل أبيب وواشنطن

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

الاحتلال يسحب فرقة تضم ألوية غولاني وسلاح الهندسة من غزة وينقل أخرى إلى الضفة

الاحتلال يسحب فرقة تضم ألوية غولاني وسلاح الهندسة من غزة وينقل أخرى إلى الضفة

تحقيق إسرائيلي: سلاح الجو استغرق ساعات لاستيعاب عملية 7 أكتوبر

تحقيق إسرائيلي: سلاح الجو استغرق ساعات لاستيعاب عملية 7 أكتوبر

أونروا: ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة والكثير من النازحين ينامون بالعراء

أونروا: ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة والكثير من النازحين ينامون بالعراء

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في محافظات الضفة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في محافظات الضفة

الصحة: 50 شهيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والعدد قابل للزيادة

الصحة: 50 شهيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والعدد قابل للزيادة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية