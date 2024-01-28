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شؤون فلسطينية

"كونوا مستعدين لهذا الخبر".. القسام توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

"كونوا مستعدين لهذا الخبر".. القسام توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة
كتائب القسام توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة
رام الله - دنيا الوطن
 وجهت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقالت الكتائب في رسالتها لعائلات الأسرى الإسرائيليين إن "حكومة نتنياهو تكذب عليهم".

وأضافت "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر"، وهو إعلان مقتل كل الرهائن الإسرائيليين في غارات على قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد بثت يوم الجمعة مقطعاً مصوراً بعنوان "الوقت ينفد"، ظهرت فيه 3 إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة قدمت اثنتان منهن نفسيهما على أنهما جنديتان.

وفي الفيديو، وجهت المجندات الإسرائيليات رسائل إلى حكومة نتنياهو، حيث أكدن أنهن خائفات من حكومتهن أكثر من (حماس).

وتبين المشاهد اتهام الأسيرات الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل في عملية تحريرهن، كما طلبن من أهاليهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

هذا، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2757 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023، فيما تشير معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا، كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 557 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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