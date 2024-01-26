حسين الشيخ يُعلق على قرار الاحتلال إقامة منطقة عازلة على طول حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنعلّق حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، على قرار الاحتلال الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة.وقال الشيخ في تغريدة عبر منصة (x)، إن "قرار احتلالي كبير له تداعيات على مستقبل قطاع غزة اتخذته حكومة الاحتلال بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقترب من ٢٠٪ من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية".وأضاف الشيخ "نطالب دول العالم ومجلس الأمن الدولي وقف هذه الاجراءات الاحتلالية ودعوة اسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني".