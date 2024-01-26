مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

أونروا: الشوارع المكتظة في غزة تشهد انتشاراً مقلقاً وقاتلاً للأمراض وسوء التغذية

أونروا: الشوارع المكتظة في غزة تشهد انتشاراً مقلقاً وقاتلاً للأمراض وسوء التغذية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، أن الشوارع المكتظة في قطاع غزة تشهد انتشاراً مقلقاً وقاتلاً للأمراض وسوء التغذية.

وفي وقت سابق، (أونروا)، إن "ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة للغاية، ولم يعد بإمكاننا استيعاب المزيد، والكثير من النازحين ينامون بالعراء".

جاء ذلك في مقابلة صحفية أجرتها جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، مع قناة (أي بي سي نيوز) الأمريكية.

وأضافت توما: "ملاجئنا في المنطقة مكتظة للغاية، ولم يعد بإمكاننا استيعاب المزيد من الأشخاص".

وشددت أنه "لا يوجد في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بنية تحتية مدنية لدعم هذا التدفق الهائل من النازحين، الذين ينام الكثير منهم الآن في الشوارع".

من جهته، قال الدفاع المدني بغزة، إن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم.

وطالب الدفاع المدني في تصريح صحفي "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال أجهزة ومعدات إنقاذ للقطاع بشكل عاجل".


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