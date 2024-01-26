أبو عبيدة يكشف عن حصيلة عمليات كتائب القسام خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، تمكن مقاتلي القسام، خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته في (تيليجرام): "أكد مجاهدونا إجهازهم على 53 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة".وأضاف أنه "تم نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولوا على 8 طائرات "درون" منها طائرتان انتحاريتان، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان".