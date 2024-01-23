قطر: المفاوضات مستمرة لكن الوضع الميداني في غزة يؤثر على جهود الوساطة



وقال الأنصاري إن هناك مفاوضات جدية تجري في هذا الشأن، وأن الوساطة القطرية تعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، موضحًا أنه لا يوجد "أثر مباشر حتى الآن لمقتل الجنود الإسرائيليين في غزة على عملية التفاوض".



وأضاف في مؤتمر صحفي، إن التطورات على الأرض، والتصريحات الإسرائيلية بشأن رفض حل الدولتين، فضلاً عن انقطاع الاتصالات مع غزة، هي عوامل تؤثر على سير المفاوضات.



وقال الأنصاري: "نحن منخرطون في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة، وجهود الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت جارية ولن تتوقف مهما كانت الظروف على الأرض".



وتابع "هناك من يستغل جهود الوساطة التي نقوم بها لتشويه صورة قطر، والكثير من التقارير حولها مغلوطة، لكن هذا لن يثنينا عن دورنا طالما هناك فرصة لتحقيق السلام".



وردًا على سؤال حول ما إذا كان مقتل 24 جنديا إسرائيليا، الإثنين، قد أثر على الوساطة، أجاب: "حتى الآن لم نر أي أثر مباشر لذلك على المسار التفاوضي"، مبينا أنه "لن ينتج عن استمرار الحرب إلا مزيد من الخسائر".



وجدد الأنصاري موقف بلاده بالقول إن "قطر استنكرت منذ اليوم الأول العدوان السافر على قطاع غزة واستهداف المستشفيات والأطباء والنازحين".



واستغرب أن يكون هناك جدل دولي حول "وقف إطلاق النار في صراع معظم ضحاياه هم من المدنيين".



وأضاف "حذّرنا منذ اليوم للعدوان الإسرائيلي من نكبة ثانية للشعب الفلسطيني في غزة، وحذرنا من خطورة تهجير أهالي القطاع، ومن المؤسف أنه لا يوجد جهد دولي حقيقي لإيقاف ذلك".



كما أكد على "وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام، تكون القضية الفلسطينية في جوهرها".



وحول إدخال المساعدات، قال: "اتصالاتنا مستمرة مع الإدارة الأميركية لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".



وتابع أن "المساعدات لم تدخل إلى غزة إلا بشكل محدود جدا، ولا يعمل حاليا في القطاع سوى مستشفى واحد"، وجدد الدعوة "للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة".



وفي السياق ذاته، قال إن قطر "أدخلت إلى غزة بالتعاون مع فرنسا نحو 11 طنا مساعدات طبية، تشمل أدوية للأسرى الإسرائيليين" المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.



وأعلن الأنصاري أن الوساطة القطرية تمكنت من إخراج الدفعة التاسعة من الجرحى من غزة.



وفي ما يتعلق بتصاعد الهجمات في البحر الأحمر، جدد المتحدث القطري موقف بلاده الذي يقر بأن الطريق الأمثل للتعامل مع الخلافات مع إيران هو عبر الحوار، مضيفًا أن قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب على غزة، مؤكدًا أن التصعيد في البحر الأحمر "يمثل تهديدًا كبيرًا".









رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، أن الوساطة القطرية في ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة، وأن الكثير من المعلومات المنشورة في هذا الشأن مغلوطة.