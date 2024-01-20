مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

دولي

إيران تتهم إسرائيل باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في دمشق وتتوعّد بالرد

إيران تتهم إسرائيل باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في دمشق وتتوعّد بالرد
آثار العدوان الإسرائيلي على دمشق
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت إيران، إسرائيل، باغتيال مسؤول في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وعنصرين آخرين في هجوم استهدف موقعا في العاصمة السورية، دمشق، متوعدة بالانتقام "في الزمان والمكان المناسبَين"، فيما دانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي في سورية، ووصفته بـ"الجريمة النكراء، وانتهاك لسيادة دولة عربية".

ودان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، "بشدّة، العمل الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني" واعتبر أنه "محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة"، وأضاف "بالإضافة إلى الملاحقة السياسية والقانونية والدولية لهذه الأعمال العدوانية والإجرامية، تحتفظ إيران بالحق في الردّ على الإرهاب المنظّم للكيان الصهيوني المزيّف في الزمان والمكان المناسبَين".

كما حث كنعاني الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على التنديد بالهجوم. وتابع أن "الانتهاك المتكرر لسيادة سورية وسلامة أراضيها وتصعيد الهجمات العدوانية والاستفزازية ضد أهداف مختلفة"، يعكس "عجز ويأس إسرائيل في ساحة المعركة ضد قوة المقاومة في غزة والضفة الغربية خلال الأيام المئة الماضية".

وفي وقت سابق اليوم، قُتل مسؤول في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وعنصران آخران، وفق ما جاء في بيان صدر عن الحرس الثوري الإيراني تداولته وسائل إعلام إيرانية، في ضربة إسرائيلية دمرت مبنى بكامله في دمشق.

وأسفرت الضربة عن مقتل عشرة أشخاص، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد استهدف الهجوم حي المزة في غرب دمشق، حيث تقع عدة مقرات أمنية وعسكرية وسفارات ومقرات منظمات أممية.

وأعلن الحرس الثوري، في بيان، "مقتل أربعة من المستشارين العسكريين الإيرانيين في هجوم إسرائيلي على دمشق"، مشيرًا إلى أن "الهجوم الإسرائيلي الإجرامي أودى أيضًا بحياة عدد من عناصر القوات السورية".

وفي بيان لاحق، ذكر أن القتلى هم "حجت الله أميدوار وعلي آقازادة وحسين محمدي وسعيد كريمي". ولم يذكر الحرس في بيانه رتبهم العسكرية ومناصبهم، كذلك لم يذكر بين الأسماء قائد استخبارات فيلق القدس، الحاج صادق أميد زادة، ونائبه الحاج محرم، اللذين كانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت إنهما قُتلا في الغارة، إلا أن موقع "خبر أونلاين" الإيراني قال إن "حجت الله أميدوار" هو الاسم الحقيقي للحاج صادق أميد زادة.

أخبار ذات صلة

إيران تتهم إسرائيل باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في دمشق وتتوعّد بالرد

إيران تتهم إسرائيل باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في دمشق وتتوعّد بالرد

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي

بايدن محذراً إسرائيل: الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها

بايدن محذراً إسرائيل: الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها

صحيفة: تسعة مليارات شيكل شهرياً تخسرها إسرائيل بسبب الحرب

صحيفة: تسعة مليارات شيكل شهرياً تخسرها إسرائيل بسبب الحرب

اختطاف سفينة في البحر الأحمر.. وجيش الاحتلال: لا يُوجد بها أي إسرائيلي

اختطاف سفينة في البحر الأحمر.. وجيش الاحتلال: لا يُوجد بها أي إسرائيلي

نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة الأمنية بغزة تحت أي ظرف من الظروف

نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة الأمنية بغزة تحت أي ظرف من الظروف

نتنياهو يرد على تصريحات ماكرون بشأن استهداف الأطفال والنساء

نتنياهو يرد على تصريحات ماكرون بشأن استهداف الأطفال والنساء

نتنياهو يُصدر قراراً بعد تصريح أحد وزرائه باحتمال إسقاط قنبلة نووية على غزة

نتنياهو يُصدر قراراً بعد تصريح أحد وزرائه باحتمال إسقاط قنبلة نووية على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في محافظات الضفة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في محافظات الضفة

الصحة: 50 شهيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والعدد قابل للزيادة

الصحة: 50 شهيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والعدد قابل للزيادة

اتصالات مكثفة في القاهرة للاتفاق على مبادرة وقف الحرب بغزة

اتصالات مكثفة في القاهرة للاتفاق على مبادرة وقف الحرب بغزة

الصحة بغزة: قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها خلال 24 ساعة الماضية

المالية تصدر بياناً حول موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين

المالية تصدر بياناً حول موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين

العدوان على جنين يتواصل لليوم الثاني على التوالي واعتقال 68 مواطنا وقصف سبعة منازل

العدوان على جنين يتواصل لليوم الثاني على التوالي واعتقال 68 مواطنا وقصف سبعة منازل

الصحة بغزة تعلن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل

الصحة بغزة تعلن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل

الشيخ: القرار الأممي في الجمعية العامة لوقف العدوان يتطلب إرادة دولية لتنفيذه فوراً

الشيخ: القرار الأممي في الجمعية العامة لوقف العدوان يتطلب إرادة دولية لتنفيذه فوراً

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية