إيران تتهم إسرائيل باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في دمشق وتتوعّد بالرد



ودان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، "بشدّة، العمل الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني" واعتبر أنه "محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة"، وأضاف "بالإضافة إلى الملاحقة السياسية والقانونية والدولية لهذه الأعمال العدوانية والإجرامية، تحتفظ إيران بالحق في الردّ على الإرهاب المنظّم للكيان الصهيوني المزيّف في الزمان والمكان المناسبَين".



كما حث كنعاني الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على التنديد بالهجوم. وتابع أن "الانتهاك المتكرر لسيادة سورية وسلامة أراضيها وتصعيد الهجمات العدوانية والاستفزازية ضد أهداف مختلفة"، يعكس "عجز ويأس إسرائيل في ساحة المعركة ضد قوة المقاومة في غزة والضفة الغربية خلال الأيام المئة الماضية".



وفي وقت سابق اليوم، قُتل مسؤول في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وعنصران آخران، وفق ما جاء في بيان صدر عن الحرس الثوري الإيراني تداولته وسائل إعلام إيرانية، في ضربة إسرائيلية دمرت مبنى بكامله في دمشق.



وأسفرت الضربة عن مقتل عشرة أشخاص، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد استهدف الهجوم حي المزة في غرب دمشق، حيث تقع عدة مقرات أمنية وعسكرية وسفارات ومقرات منظمات أممية.



وأعلن الحرس الثوري، في بيان، "مقتل أربعة من المستشارين العسكريين الإيرانيين في هجوم إسرائيلي على دمشق"، مشيرًا إلى أن "الهجوم الإسرائيلي الإجرامي أودى أيضًا بحياة عدد من عناصر القوات السورية".



وفي بيان لاحق، ذكر أن القتلى هم "حجت الله أميدوار وعلي آقازادة وحسين محمدي وسعيد كريمي". ولم يذكر الحرس في بيانه رتبهم العسكرية ومناصبهم، كذلك لم يذكر بين الأسماء قائد استخبارات فيلق القدس، الحاج صادق أميد زادة، ونائبه الحاج محرم، اللذين كانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت إنهما قُتلا في الغارة، إلا أن موقع "خبر أونلاين" الإيراني قال إن "حجت الله أميدوار" هو الاسم الحقيقي للحاج صادق أميد زادة.





رام الله - دنيا الوطناتهمت إيران، إسرائيل، باغتيال مسؤول في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وعنصرين آخرين في هجوم استهدف موقعا في العاصمة السورية، دمشق، متوعدة بالانتقام "في الزمان والمكان المناسبَين"، فيما دانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي في سورية، ووصفته بـ"الجريمة النكراء، وانتهاك لسيادة دولة عربية".