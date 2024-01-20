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شؤون فلسطينية

اتساع حدة الخلافات داخل حكومة الاحتلال ومجلس الحرب

اتساع حدة الخلافات داخل حكومة الاحتلال ومجلس الحرب
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتسعت حدة الخلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الحرب الإسرائيليين، بعد أكثر من 100 يوم من الحرب على قطاع غزة، بينما تعالت الأصوات التي تطالب بنيامين نتنياهو بالتنحي عنه رئاسة الحكومة.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن غادي آيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، قوله إن سلوك الحكومة الإسرائيلية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبعده يتسم بالإخفاق بشكل كبير.

وأضاف أن نتنياهو وكل من كان في منصب عسكري وسياسي يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وقبله بـ10 سنوات يتحمل مسؤولية واضحة، وأن القيادة الإسرائيلية لا تقول الحقيقة لجمهور المستوطنين.

من جهتها، نقلت نيويورك تايمز عن آيزنكوت قوله إن إسرائيل لم تُسقِط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حماس هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المحتجزين.

وأكد أنه كان يجب بذل كل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعدّ آيزنكوت أن وجوده في حكومة الطوارئ حال دون نشوب حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، ما كان سيمثل خطأ إستراتيجيا فادحا، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قال آيزنكوت إن على تل أبيب التوقف عن الكذب على نفسها، وإبرام صفقة تعيد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بدلا من استمرار الحرب على قطاع غزة.

من جانبه قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعُد قادرة على قيادة المستوطنين، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مصدر في المجلس الوزاري الأمني المصغر قوله إنه لا مستقبل للحرب على قطاع غزة، وأضاف أن نتنياهو يماطل لكسب الوقت بكل وضوح، كما أنه يتهرب من المسؤولية، على حد تعبيره.

من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد للإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو لا تهمه مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وإن كل ما يهمه هو مصالحه السياسية الشخصية، ويجب تغييره بسرعة.

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