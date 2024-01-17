شؤون فلسطينية

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قطر مساء الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، لا سيما إلى المناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية إلى الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.

جاء ذلك في إعلان رسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، بالتعاون بين قطر وفرنسا.

وقال الأنصاري، إن "الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش في مصر على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة".

وأكد "استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وبعيد الإعلان القطري، جاء في بيان لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه "من المقرر أن تصل غدا الأدوية المختطفين إلى مصر عبر طائرتين لسلاح الجو القطري، والتي جرى اقتناؤها من فرنسا بناء على قائمة أعدتها إسرائيل وفقا للأوضاع الطبية للمختطفين".

وأضاف "مع وصول الطائرتين إلى مصر سيتم نقل الأدوية على يد الممثلين القطريين إلى داخل قطاع غزة وصولا إلى وجهتها".

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن "نقاشات مكثفة وجادة للغاية تجري في قطر بشأن إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى".

وأضاف "نستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع".

وجاء في بيان مقتضب لمكتب نتنياهو آنذاك، أن "رئيس الموساد، دافيد برنياع، قاد خطوة مقابل قطر من أجلها أن تسمح بإدخال الأدوية إلى المختطفين المحتجزين لدى حماس في غزة".

واعتبر أن "ذلك يأتي جزءا من نظام المساعدات الإنسانية الإسرائيلية لقطاع غزة، ومن المزمع أن يتم إدخال الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن "الاتفاق يتضمن إدخال أدوية مخصصة لأمراض وإصابات الأسرى وبعضها منقذة للحياة".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "قطر هي من أقنعت حماس على الموافقة على الاتفاق، والذي بموجبه ستقوم إسرائيل بإدخال أدوية كمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".

ووفقا لما أورد موقع (واينت) الإلكتروني، فإن الأدوية سيتم إدخالها إلى الأسرى الإسرائيليين بواسطة الصليب الأحمر، على أن يتم ذلك ضمن مساعدات إنسانية للقطاع ومن ضمنها الأدوية.

أخبار ذات صلة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

الاحتلال يسحب فرقة تضم ألوية غولاني وسلاح الهندسة من غزة وينقل أخرى إلى الضفة

الاحتلال يسحب فرقة تضم ألوية غولاني وسلاح الهندسة من غزة وينقل أخرى إلى الضفة

الضفة الغربية: 347 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح منذ بدء معركة طوفان الأقصى

الضفة الغربية: 347 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح منذ بدء معركة طوفان الأقصى

تحقيق إسرائيلي: سلاح الجو استغرق ساعات لاستيعاب عملية 7 أكتوبر

تحقيق إسرائيلي: سلاح الجو استغرق ساعات لاستيعاب عملية 7 أكتوبر

أونروا: ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة والكثير من النازحين ينامون بالعراء

أونروا: ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة والكثير من النازحين ينامون بالعراء

الحرب على غزة تدخل الشهر الرابع: مجازر إسرائيلية مستمرة.. والمقاومة تواصل التصدي للعدوان

الحرب على غزة تدخل الشهر الرابع: مجازر إسرائيلية مستمرة.. والمقاومة تواصل التصدي للعدوان

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في محافظات الضفة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في محافظات الضفة

الصحة: 50 شهيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والعدد قابل للزيادة

الصحة: 50 شهيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والعدد قابل للزيادة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في محافظات الضفة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في محافظات الضفة

الصحة: 50 شهيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والعدد قابل للزيادة

الصحة: 50 شهيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والعدد قابل للزيادة

اتصالات مكثفة في القاهرة للاتفاق على مبادرة وقف الحرب بغزة

اتصالات مكثفة في القاهرة للاتفاق على مبادرة وقف الحرب بغزة

الصحة بغزة: قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها خلال 24 ساعة الماضية

المالية تصدر بياناً حول موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين

المالية تصدر بياناً حول موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين

العدوان على جنين يتواصل لليوم الثاني على التوالي واعتقال 68 مواطنا وقصف سبعة منازل

العدوان على جنين يتواصل لليوم الثاني على التوالي واعتقال 68 مواطنا وقصف سبعة منازل

الشيخ: القرار الأممي في الجمعية العامة لوقف العدوان يتطلب إرادة دولية لتنفيذه فوراً

الشيخ: القرار الأممي في الجمعية العامة لوقف العدوان يتطلب إرادة دولية لتنفيذه فوراً

20 شهيداً في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة جنوب القطاع

20 شهيداً في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة جنوب القطاع

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة

العاهل الأردني: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني بغزة