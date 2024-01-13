شؤون فلسطينية

الضفة الغربية: 347 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح منذ بدء معركة طوفان الأقصى

الضفة الغربية: 347 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح منذ بدء معركة طوفان الأقصى
جنود الاحتلال الإسرائيلي - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية إلى 347، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان السبت، بأن "الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أبلغتها باستشهاد طفلين وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة قرب مستوطنة (أدورا) المقامة على أراضي الأهالي غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وبذلك يكون عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر قد ارتفع إلى 347 شهيداً.

ومساء الجمعة، أعلن جيش الاحتلال قتل ثلاثة فلسطينيين زعم أنهم تسللوا إلى المستوطنة المذكورة، فيما قالت إذاعة الجيش إن إسرائيليًا أصيب بإطلاق نار وإنه "تم نقله إلى المستشفى للعلاج"، دون توضيح حالته الصحية.

وبعد الحادث بساعات، والتعرف على هويات الشبان الثلاثة، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إلى بلدة إذنا غربي الخليل، مسقط رأسهم وداهم منازل ذويهم وأجرى فيها عمليات تفتيش واسعة.

ووفق الشهود، فإن الجيش اعتقل عددًا من أقارب الفلسطينيين الثلاثة، وصادر عدة مركبات يملكها سكان البلدة.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثّفت دولة الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وزادت من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات والاعتداءات على الأهالي وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع الشبان.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي، إضافة إلى الشهداء، عن إصابة نحو 4 آلاف فلسطيني بينهم 593 طفلاً وفق وزارة الصحة، واعتقال نحو 5822 وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

فيما خلفت الحرب على غزة حتى أمس، الجمعة، نحو 23 ألفًا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، وآلاف تحت ركام المنازل والمباني المدمرة، بالإضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة.

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