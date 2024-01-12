شؤون فلسطينية

أونروا: ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة والكثير من النازحين ينامون بالعراء

أونروا: ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة والكثير من النازحين ينامون بالعراء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن "ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة للغاية، ولم يعد بإمكاننا استيعاب المزيد، والكثير من النازحين ينامون بالعراء".

جاء ذلك في مقابلة صحفية أجرتها جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، مع قناة (أي بي سي نيوز) الأمريكية.

وأضافت توما: "ملاجئنا في المنطقة مكتظة للغاية، ولم يعد بإمكاننا استيعاب المزيد من الأشخاص".

وشددت أنه "لا يوجد في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بنية تحتية مدنية لدعم هذا التدفق الهائل من النازحين، الذين ينام الكثير منهم الآن في الشوارع".

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