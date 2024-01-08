شؤون فلسطينية

الحرب على غزة تدخل الشهر الرابع: مجازر إسرائيلية مستمرة.. والمقاومة تواصل التصدي للعدوان

الحرب على غزة تدخل الشهر الرابع: مجازر إسرائيلية مستمرة.. والمقاومة تواصل التصدي للعدوان
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدخل الشهر الرابع، مع ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي آلاف المجازر بحق الفلسطينيين في القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 22 ألفاً وعشرات آلاف الجرحى.

فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الإسرائيلي وتوغله البري في كافة المحاور بالقطاع، موقعة خسائر كبيرة في آلياته وجنوده.

ويشهد قطاع غزة دماراً واسعاً وغير مسبوق في البنى التحتية والمباني ومنازل المواطنين، جراء القصف الإسرائيلي العنيف الجوي والمدفعي الذي طال كل شيء في القطاع، كما شهد القطاع حالة نزوح كبيرة باتجاه المنطقة الوسطى وجنوب القطاع خاصة محافظة رفح بسبب استمرار العدوان وإجراءات الاحتلال، وفصله القطاع إلى الشمال والجنوب.

كما تزداد الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية كارثية، جراء العدوان المتواصل وخروج أغلب مستشفيات القطاع عن الخدمة، بسبب استمرار استهدافها من قبل الاحتلال ونقص الأدوية والمعدات الطبية، وكذلك شح المساعدات الإنسانية التي تصل خاصة إلى مناطق شمال القطاع، ونقص المواد الغذائية الأساسية والبضائع.

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