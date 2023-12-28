الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في محافظات الضفة

قالت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال قد اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس (25) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، الخليل، أريحا، طولكرم، نابلس، جنين، وطوباس، وقلقيلية.وقالت الهيئة في بيان لها أن الاحتلال نفّذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في بلدة روجيب قضاء نابلس، وأفرج عن مجموعة منهم لاحقاً،فيما أبقى على اعتقال عدد منهم.وبحسب الهيئة فقد اقتحمت قوات الاحتلال محلات للصرافة في المحافظات واعتقلت موظفين فيها.وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (4820)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك لهم على أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.