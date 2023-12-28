مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

دولي

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي
صورة تعبيرية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل ضابطين وجندي في معاركه قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد القتلى الذين اعترف الاحتلال بمقتلهم لـ 501 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال جيش الاحتلال إن العسكريين الثلاثة قُتلوا الليلة الماضية في معارك وسط قطاع غزة وجنوبه، في حين أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة وفق (الجزيرة).

ونشر الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية أسماء 11 قتيلاً من ضباطه وجنوده، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 173 قتيلا منذ بدء بدء العملية العسكرية البرية على غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

واستقبل مستشفى (سوروكا) في بئر السبع ومستشفى (هداسا) في القدس 20 عسكرياً من جرحى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة خلال اليومين الماضيين.

كما أعلن مستشفى (هداسا) في القدس عن استقبال 8 جنود مصابين خلال الـ48 ساعة الأخيرة نُقلوا من غزة بمروحيات عسكرية.

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