الصحة: 50 شهيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والعدد قابل للزيادة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن 50 فلسطينياً قد استشهدوا نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المنازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وعلى مدينة خان يونس جنوب القطاع، و على مخيم المغازي.





وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة الصحة أشرف القدرة على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه نجم عن القصف الإسرائيلي 50 شهيد وعدد من الإصابات ومن المتوقع زيادة عدد الشهداء.





وكانت الوزارة قد أعلنت في وقتٍ سابق أن حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى اليوم 81 للحرب قد بلغت عشرون ألف و915 شهيد، و 54 ألف و 918 جريح.



