الصحة بغزة: قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، الأربعاء، إن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.وأضاف القدرة، في تصريحات صحفية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت، 21,110 شهيد، و55 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأوضح القدرة، أن الاحتلال يزيد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، محذراً من تكرار نفس سيناريو استهداف مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.وطالب المتحدث باسم الصحة المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى وألاف النازحين فيه.