المالية تصدر بياناً حول موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، بياناً حددت فيه موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين في الضفة وقطاع غزة.وقالت الوزارة في بيانها، أنه بناءً على الترتبيات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي، سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين يوم السبت المقبل، الموافق 30 كانون الثاني/ ديسمبر 2023.وأضافت: "ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 % التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر 10/2023، وعليه لن يتحمل الموظفون قيمة هذه السلفة، وعملياً تصبح دفعة 50 % عن راتب شهر 10/2023".وتابعت: "سيتم صرف ما نسبته 14 % من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى تاريخ 30/11/2023، وذلك وفق الآتي: يكون متاحاً للبنوك استيفاء الأقساط القائمة وغير المسددة على الموظفين حتى تاريخ 30/11/2023". مضيفةً: "الموظفون غير المقترضين سيتم صرف هذه النسبة نقداً في حساباتهم".وقالت: "سيتم صرف 65 % من راتب شهر 11/2023 وبحد أدناه 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".وأوضحت: "بناءً على تعليمات سلطة النقد سوف تعمل جميع البنوك يوم السبت الموافق 30/12/2023 استثناء لغايات صرف رواتب الموظفين".وختمت: "تؤكد الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".