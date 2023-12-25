يحيى السنوار يبعث رسالة "مهمة ومطولة" إلى أعضاء المكتب السياسي لحماس

رام الله - دنيا الوطنبعث رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى السنوار، رسالة مهمة ومطولة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.وأشار السنوار في الرسالة إلى أن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي، الذي تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات، بحسب مانقلته قناة (الجزيرة) من مصدر مقرب من (حماس).وأضاف السنوار أن كتائب القسام استهدفت خلال العملية البرية، ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.وقال رئيس حركة (حماس) بغزة إن كتائب القسام هشمت الجيش الإسرائيلي، وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط تل أبيب.وثمن السنوار في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل، وأن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.وتأتي رسالة السنوار في أعقاب العروض التي تلقتها قيادة "حماس" من الحكومة الإسرائيلية عبر الوسيطين القطري والمصري، والتي ترتكز على هدن إنسانية مؤقتة، في وقت تؤكد فيه الحركة على تجاوز الهدن الإنسانية إلى الوقف الشامل لإطلاق النار.ودخلت الحرب في غزة يومها الـ80، حيث تستمر القوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وارتكاب آلاف المجازر بحق سكان القطاع، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية على جميع محاور القتال.