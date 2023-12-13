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شؤون فلسطينية

العدوان على جنين يتواصل لليوم الثاني على التوالي واعتقال 68 مواطنا وقصف سبعة منازل

العدوان على جنين يتواصل لليوم الثاني على التوالي واعتقال 68 مواطنا وقصف سبعة منازل
خلال قصف الاحتلال مدينة جنين
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، حيث اعتقلت منذ صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 68 مواطنا، وقصفت سبعة منازل، واستولت على عدد من المركبات.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال قصفت سبعة منازل بصواريخ "الأنيرجا" في جنين ومخيمها تعود لكل من: عبد الله جلامنة في شارع جنين حيفا غرب جنين، وأحمد سلامة وأبو ناصر الصباغ في مخيم جنين، وعدي بعجاوي تركمان، ونصر الدين عمر السعدي، وشقيقه فراس في الحي الشرقي في جنين، كما قصفت منزلا آخر في حليمة السعدية، ومحلات تجارية في منطقة الساحة في المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الاحتلال يمنع طواقم الدفاع المدني من الاقتراب من المنازل المستهدفة، لإخماد النيران، كما شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم، واستولت على العشرات منها، وحولتها إلى نقاط عسكرية.

كما شهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وفرضت حصارا كاملا على الحي، وأغلقت جميع مداخله بالآليات العسكرية والجرافات، التي قامت بتدمير للبنية التحتية، والبسطات، وألحقت خرابا ودمارا بمحتويات عدة منازل، بعد اقتحامها، عُرف من أصحابها: عبد الله ناصر، وعلي وسامر ومراد السعدي، واحتجزت في العراء 12 مواطنا، وأخلت سبيلهما بعد استجوابهما.

فيما تواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 68 مواطنا منذ صباح اليوم، وهم: مدير مسرح الحرية مصطفى هلال شتا، وعلاء المصباح أبو الهيجا، ولواء أبو العز، وجلال الصوص،  وضياء أبو زيد، وبهاء أبو زيد، وليث مبين الجمال، وأسيد مبين الجمال، وعيسى حويل، وحبيب الناطور، ومنتصر النورسي، ومؤمن النورسي، ومعتز النورسي، ووائل أبو جمهور (الحوت)، وأوس أبو طبيخ، وأحمد فرحات، وصابر الشقفة، ومجاهد أبو الطلال، وأحمد أبو الطلال، وعبد الله كامل النورسي، وسالم السعدي أبو النور، وبشار الحواشين، وآدم مطيع السعدي، وكوكو أبو الكامل، ويحيى أحمد حسين فرج، وحسين أحمد حسين فرج، وصلاح أبو سرية وإخوته، وحمودي أبو الباسم أبو يزن، وزين أبو الباسم، وساهر الغول، ومحمد ساهر الغول، وعبد الله الزيدان، وأيمن الزيدان،  وأسامة الزيدان، وعبيدة الزيدان، وحسام أبو سرية، وأحمد أبو سرية، ومحمد فريحات، وعماد فريحات، وعلي الحمدوني، وسمير سعيد تركمان، وخالد سعيد تركمان، وتوفيق أحمد شملولي، ومراد سمير أحمد السعدي، وسامر السعدي، ومحمود شاهر عباهرة، وحذيفة ماهر ظاهر عباهرة، وشادي العنتير، ومحمد العنتير، وأوس عنتير، وعماد عنتير، وبهاء ماجد صابر شلبي، وبدر ماجد صابر شلبي، ومحمد أبو قنديل القنديل، وهيثم خير الله، وحسن خير الله، وعصام خير الله،  وأحمد خير الله، ووسام خير الله، وهشام خير الله، وحمودي حويطي، ولطفي حويطي، ومحمود حويطي، وفارس أبو عيطة، وأمير أبو عيطة، وعمر الفران جلامنة، والضابطين في الدفاع المدني في مخيم جنين ساري مسمار وقاسم السعدي، أثناء توجههما لإخماد نيران في منزل جراء عملية قصف.

وكان قد أُعلن مساء أمس استشهاد الشاب رشاد محمد تركمان (18 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء إلى 7.

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