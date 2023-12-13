مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

الشيخ: القرار الأممي في الجمعية العامة لوقف العدوان يتطلب إرادة دولية لتنفيذه فوراً

الشيخ: القرار الأممي في الجمعية العامة لوقف العدوان يتطلب إرادة دولية لتنفيذه فوراً
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع والإفراج غير المشروع عن جميع "الرهائن".

وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن "القرار الأممي في الجمعية العامة الداعي لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني يدلل على عزلة اسرائيل دولياً، ويتطلب إرادة دولية لتنفيذ هذا القرار فوراً".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، والافراج الفوري وبدون شروط عن جميع الرهائن.

وأيدت مشروع القرار 153 دولة، وعارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويشير مشروع القرار، المقدم من 21 دولة عربية، إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون الأول/ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير دينيس فرنسيس، قد استأنف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

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