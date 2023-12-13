الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، إن تل أبيب تدرس إمكانية تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة.





وأضاف في تصريحات نقلها موقع (سكاي نيوز) عربية: "ندرس إمكانية توفير ممر جوي أو بري لمن يرغب في الخروج من قطاع غزة".





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، شكّل "فريقا سريا" يضم ديرمر، لبحث "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.





ويضم الفريق سياسيين ودبلوماسيين وجهات أمنية، لوضع تصورات حول مسألة السيطرة على قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، والجوانب المتعلقة بجبهة المواجهة مع حزب الله في "القطاع الشمالي".





ووفقا لـ (القناة 13) الإسرائيلية، فإن الفريق السري الذي شكله نتنياهو بقيادة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بالإضافة إلى عسكريين وعناصر من الموساد وجهاز الأمن العام (شاباك)، وذلك في ظل الضغط الأميركي على إسرائيل لوضع تصور لليوم "التالي" للحرب.

وأعاد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية التأكيد على موقف مصر الرافض جملة وتفصيلا لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وتابع البيان: "وأشار أبو زيد إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم".