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شؤون فلسطينية

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو تكشف نواياه المبيتة تجاه ما يجري في القطاع والضفة

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو تكشف نواياه المبيتة تجاه ما يجري في القطاع والضفة
الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
علق الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن السلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح أبو ردينة أن هذه التصريحات "تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية، وذلك استكمالاً للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: أن تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الامريكية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة او اقتطاع أي جزء منه.

وشدد على موقف الرئيس محمود عباس التي أكد فيها أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين، وان منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ان هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الاغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، وتهدد الامن والسلم الدوليين.

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان.

وأشار إلى ان استعمال الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو"، هو الذي اعطى الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في الحرب، والعدوان، والجرائم، التي تجاوزت جميع محرمات القانون الدولي، مؤكداً ان قرار وقف الحرب هو بيد الرئيس الأميركي أولاً واخيراً.

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