لا خلاف بين إسرائيل وأميركا.. صحيفة بريطانية تكشف عن توقعاتها بشأن الحرب على غزة





وأضاف المسؤولون الأميركيون وفق الصحيفة، بأن "لدى إسرائيل أهداف عسكرية مشروعة في جنوب غزة تبرر هجومها حول خانيونس، مشيرة إلى أن "واشنطن تتوقع تحولا في التكتيكات الإسرائيلية على الأرجح في كانون الثاني/ يناير المقبل.





ووفق الصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن واشنطن تتوقع تحول إسرائيل من الهجوم البري للغارات لملاحقة قادة حماس، لافتة إلى أنه لا خلاف بين واشنطن وإسرائيل بشأن أهداف العملية التي تهدف لـ "سحق حماس"، وفق تعبيرها.





وتابعت: "لا نريد أن نرى إسرائيل تحتل غزة ولكن الاحتلال المؤقت قد يكون ضرورياً"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتقلص المرحلة الأكثر كثافة من الحرب جنوب غزة أوائل كانون الثاني/ يناير المقبل.