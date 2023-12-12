كتائب القسام: خضنا اشتباكات ضارية بعدة مناطق من "مسافة صفر" وقتلنا 11 جندياً

رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بعدة مناطق في القطاع من "مسافة صفر" وأكدوا مقتل 11 جندياً، فيما تم الاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم.كما أكدت في بيانات منفصلة، أن عناصرها استهدفوا سبع آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع في حي الشجاعية.كما أضافت كتائب القسام ، بأنه تم استهداف ناقلة جند الأمر الذي أدى إلى الإجهاز على ثلاثة من طاقمها، كما اشتبك عدد من عناصر القسام مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة وقتلوا عددا منهم.