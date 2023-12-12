مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان
جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في رفح، بأن "الاحتلال أراد أن ينهي الوجود الصحي في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان"، مشيراً إلى أن "مستشفى كمال عدوان هو المؤسسة الحكومية الوحيدة في شمالي القطاع".

وشدد على أن الاحتلال يتحكم في عدد الجرحى الذين يخرجون من القطاع للعلاج بالخارج، مشيراً إلى أن "22 مستشفى خرجت عن الخدمة تماما في قطاع غزة و46 مركزا للرعاية الصحية". 

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