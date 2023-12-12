مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي: ندرس إمكانية توفير ممر جوي أو بري لمن يرغب بالخروج من غزة

وزير إسرائيلي: ندرس إمكانية توفير ممر جوي أو بري لمن يرغب بالخروج من غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب تدرس إمكانية تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع (سكاي نيوز) عربية: "ندرس إمكانية توفير ممر جوي أو بري لمن يرغب في الخروج من قطاع غزة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أمس الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، شكّل "فريقا سريا" يضم ديرمر، لبحث "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.

ويضم الفريق سياسيين ودبلوماسيين وجهات أمنية، لوضع تصورات حول مسألة السيطرة على قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، والجوانب المتعلقة بجبهة المواجهة مع حزب الله في "القطاع الشمالي".

ووفقا لـ (القناة 13) الإسرائيلية، فإن الفريق السري الذي شكله نتنياهو بقيادة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بالإضافة إلى عسكريين وعناصر من الموساد وجهاز الأمن العام (شاباك)، وذلك في ظل الضغط الأميركي على إسرائيل لوضع تصور لليوم "التالي" للحرب.

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