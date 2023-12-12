الاحتلال يعتقل ستة مواطنين ويستولي على 18 مركبة من محافظة الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين، واستولت على 18 مركبة من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فايز فواز الخضور، ورباح محمد عبد القادر مواس، ومازن سالم بلوط، ومحمد جميل مناصرة، من بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، وخالد خليل الطردة ونجله متيم، من بلدة تفوح غربا، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول، واحتجزت لساعات كلا من: عبد خليل عمارين، ويحيى واحمد رامي، ومحمد صالح، وجابر وعبد القادر وكمال ومحمد عبد المهدي، ومحمد حسن، واحمد عمار، وربيع وحمودة حنيحن، كما استولت على 18 مركبة من البلدة.