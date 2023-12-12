نتنياهو: سننشئ إدارة مدنية في غزة بعد الحرب وسيعاد تأهيل القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب.وأضاف في تصريح نقلته قناة (الجزيرة): "سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية".وكان نتنياهو، قال أمس الاثنين في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن بـ (كنيست) إن "إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن بغزة بعد الحرب".وأضاف بأن "إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن نزع السلاح من غزة، مشيراً إلى أن "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع"، وفق زعمه.