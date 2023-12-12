مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

دولي

بايدن محذراً إسرائيل: الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها

بايدن محذراً إسرائيل: الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها
الرئيس الأميركي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الاثنين، إن المساعدة لإسرائيل ستستمر حتى تتم هزيمة حماس، لكنه حذر من أن الرأي العام قد يمر بتحول خطير على أمن إسرائيل.

وأضاف في كلمة له: "علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين. الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأكد بايدن بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل "تحرير الرهائن" الذين ما زالوا محتجزين في غزة وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين و"التأكيد لأصدقائنا الإسرائيليين على أننا بحاجة إلى حماية حياة المدنيين".

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