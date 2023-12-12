طقس فلسطين: منخفض جوي وسقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.ويستمر تأثير المنخفض الجوي يوم غد الأربعاء، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.يكون الجو يوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين يومي الثلاثاء والاربعاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.