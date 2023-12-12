بينهم 6 أطفال.. 12 شهيداً جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح

رام الله - دنيا الوطناستشهد 12 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 مواطما بينهم ستة أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.