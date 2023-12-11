الاحتلال يقصف منزل صحفي الجزيرة أنس الشريف واستشهاد والده





وتابع: "لم نتمكن من دفن والدي بسبب القصف الإسرائيلي واضطررنا لدفنه في ساحة مدرسة وسأواصل تغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين في غزة".





وأردف الشريف: "الاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج وسنمضى في التغطية رغم الحصار، والاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج وسنمضي في التغطية رغم الحصار.

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، غارة استهدفت منزل صحفي قناة (الجزيرة)، أنس الشريف في مخيم جباليا الأمر الذي أدى لاستشهاد والده.وفي أول تعليق له، قال الشريف في تصريحات لقناة (الجزيرة)، إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل الذي يقطن فيه والده بمخيم جباليا واستشهد فوراً، وأضاف أنه لم يتمكن من الوصول إلى منزله الذي تعرض للقصف نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.