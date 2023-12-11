مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقصف منزل صحفي الجزيرة أنس الشريف واستشهاد والده

الاحتلال يقصف منزل صحفي الجزيرة أنس الشريف واستشهاد والده
الصحفي أنس الشريف
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، غارة استهدفت منزل صحفي قناة (الجزيرة)، أنس الشريف في مخيم جباليا الأمر الذي أدى لاستشهاد والده.

وفي أول تعليق له، قال الشريف في تصريحات لقناة (الجزيرة)، إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل الذي يقطن فيه والده بمخيم جباليا واستشهد فوراً، وأضاف أنه لم يتمكن من الوصول إلى منزله الذي تعرض للقصف نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتابع: "لم نتمكن من دفن والدي بسبب القصف الإسرائيلي واضطررنا لدفنه في ساحة مدرسة وسأواصل تغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين في غزة".

وأردف الشريف: "الاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج وسنمضى في التغطية رغم الحصار، والاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج وسنمضي في التغطية رغم الحصار.

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