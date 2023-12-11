"الصحة العالمية" تتبنى قراراً يدعو لإرسال مساعدات فورية لغزة

رام الله - دنيا الوطنتبنت منظمة الصحة العالمية بالإجماع قراراً يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى قطاع غزة لمواجهة ما وصفته بالوضع الصحي الكارثي.وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد دق ناقوس الخطر قائلاً: إن النظام الصحي في غزة ينهار، وأطلق تحذيرا من أن أثر الحرب على الصحة بات كارثيا. كما أكد أن هناك مؤشراتٍ مثيرة للقلق تدل على وجود أمراض وبائية، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وقال غيبريسوس: "مع تجمع السكان أكثر في مناطق صغيرة ومكتظة في غزة ومع نقص المياه والطعام، كل ذلك يخلق ظروفا مثالية لانتشار الأمراض.. وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لمساعدة شعب غزة، وينتباني آسف شديد لأن مجلس الأمن لم يستطع تبني هذا القرار يوم الجمعة الماضي".