روسيا تطالب حماس بالإفراج عن "المختطفين"

رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن تقارير روسية اليوم الاثنين، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، تحدث هاتفيا مع ممثلين من حركة حماس، وطلب منهم فوراً "تحرير المخطوفين".وأعلنت موسكو أنها أجرت اتصالات هاتفية، أمس الأحد واليوم الإثنين، مع حركة حماس، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن نائب بوغدانوف طالب بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة خلال الاتصالات مع حماس وفصائل فلسطينية أخرى.وجاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقادة في الشرق الأوسط، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.