مفوض عام أونروا: إسرائيل تمهد الطريق لطرد سكان القطاع جماعياً إلى مصر

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن إسرائيل تمهد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود.



وأشار في مقال رأي نشرته صحيفة (لوس أنجليس تايمز)، إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب، وفق ما نقل موقع (المملكة).





رام الله - دنيا الوطنمن جهته، قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن قطاع غزة سُحق تماماً، مشدداً على أنه بحاجة إلى مليارات الدولارات لتوفير الاحتياجات لإبقاء سكانه أحياء.وأضاف بأنه "يتم حشر كل سكان قطاع غزة في مدينة رفح"، مشيرا إلى أنها "مشكلة كبيرة".