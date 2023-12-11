مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

مفوض عام أونروا: إسرائيل تمهد الطريق لطرد سكان القطاع جماعياً إلى مصر

مفوض عام أونروا: إسرائيل تمهد الطريق لطرد سكان القطاع جماعياً إلى مصر
نازحون عند الحدود بين غزة ومصر
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن إسرائيل تمهد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود.

وأشار في مقال رأي نشرته صحيفة (لوس أنجليس تايمز)، إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب، وفق ما نقل موقع (المملكة).

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن قطاع غزة سُحق تماماً، مشدداً على أنه بحاجة إلى مليارات الدولارات لتوفير الاحتياجات لإبقاء سكانه أحياء.

وأضاف بأنه "يتم حشر كل سكان قطاع غزة في مدينة رفح"، مشيرا إلى أنها "مشكلة كبيرة".

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